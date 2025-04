Prime alleanze e primi attriti nella Casa delle Coppie

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

È trascorsa la prima settimana per i concorrenti di The Couple - Una Vittoria per Due e, nonostante il clima sia stato apparentemente sereno nella Casa delle Coppie, iniziano inevitabilmente a emergere le prime simpatie e antipatie tra le coppie.

Ilary introduce il tema sottolineando che, finora, a esporsi di più sono state le donne, con eccezione di Pierangelo. Il truccatore ha le idee chiare e non le nasconde: secondo lui, Antonino è il più stratega.

Per le sorelle Boccoli, una delle coppie da temere è quella formata da Manila e Stefano.

Lucia e Irma, invece, muovono delle critiche a Brigitta, accusandola di non aver mostrato la volontà di conoscerle, poiché durante questa prima settimana non si è avvicinata molto a loro.

Thais ed Elena si sentono considerate gli anelli deboli del gruppo, ma hanno le idee chiare su Laura, che giudicano poco sincera e poco coerente.

Laura, per rispondere alle accuse delle ex Veline, è netta: “Elena non ne ha azzeccata una". Giorgia, scherzando, fa notare di essere lei il capo della loro coppia.

Elena, in realtà, ammette di aver in parte cambiato opinione su di loro nelle ultime ore, spiegando che quanto mostrato in clip rifletteva semplicemente una prima impressione avuta il primo giorno.

“Io sono troppo diretta, come mi vedi così sono” afferma la napoletana.

Manila, dal canto suo, non si aspettava l’accusa di essere “fredda” da parte delle Boccoli. “Se ho un istinto organizzativo, non vuol dire che sono la regina della Casa” chiarisce.

Brigitta spiega che la sua non voleva essere una critica negativa: semplicemente, non essendo brava ai fornelli, preferisce così. “Se l’ironia è stata scambiata per cattiveria, allora non ci sto,” puntualizza poi Benedicta.

Nella Casa delle Coppie le dinamiche iniziano a farsi più complesse e le prime impressioni lasciano spazio a riflessioni più profonde. Tra strategie, malintesi e alleanze nascenti, la convivenza promette scintille. E se questa è solo la prima settimana, il meglio — o il peggio — deve ancora venire.