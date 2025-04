Lucia Testa e Giorgia Villa tra Nomination e riflessioni sul gioco

La diretta di lunedì si avvicina e il pensiero di dover affrontare la puntata si fa sempre più presente tra i concorrenti di The Couple - Una Vittoria per Due.

Il gioco sembra essere entrato nel vivo: Lucia e Giorgia riflettono sulle possibili Nomination. In particolare, Lucia cerca di ragionare su chi potrebbe votare lei e la sorella: a suo parere, i fratelli Mileto, la sua interlocutrice e Laura, Pierangelo e Jasmine al momento voteranno altre coppie.

Giorgia ha le idee chiare: “Io non mi fido di nessuno” e, con una punta di malizia, aggiunge: “È un gioco, ci sta che fai la doppia faccia”. Nonostante senta che molte coppie non nomineranno la sua coppia, Lucia ha un presentimento: “Per esclusione penso che finiremo in Nomination”. Le due ragazze concordano sul fatto di essere sempre state loro stesse; in particolare Giorgia mette in discussione l’autenticità degli altri concorrenti: “Non mi serve fare strategia sulla mia persona, sono le prove che contano”, sottolinea.

Giorgia è consapevole che, man mano che il gruppo si restringerà, aumenteranno le possibilità di finire al televoto. “Se sei te stesso, vieni sempre ripagato”, ammette l’atleta, confermando di non voler adottare strategie. “Come va, va”, conclude con filosofia Lucia.

Successivamente, vedendo Jasmine e Pierangelo ballare in giardino, Giorgia osserva i concorrenti attualmente in Nomination e commenta: “Sono due modi diversi di vivere la casa”. Secondo lei, dall’eliminazione di lunedì si potrà capire meglio cosa preferisce il pubblico.