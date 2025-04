Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco: tra strategie e insicurezze

La coppia più giovane della Casa delle Coppie riflette su strategie, affinità e timori in vista della prima puntata, tra dubbi, nomination e legami ancora da costruire

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La puntata di lunedì di The Couple – Una Vittoria per Due si avvicina, e la prima settimana nella Casa delle Coppie è ormai agli sgoccioli. Diverse coppie hanno fatto il loro ingresso, così come sono diversi i caratteri e le affinità che le contraddistinguono.

Jasmine e Pierangelo, dopo una serata trascorsa nella Casa mentre alcuni dei loro compagni si godevano una cena esclusiva nella White Room, si confrontano tra di loro, condividendo paure, dubbi e strategie di gioco.

“Chissà chi nomineranno gli altri, sono troppo curiosa”, confessa Jasmine. Pierangelo, invece, ha le idee chiare su chi sia il vero avversario da temere: “Antonino è troppo forte, secondo me ha la quota vittoria più alta”. Jasmine non nasconde la simpatia che prova per Antonino e Andrea, ma Pierangelo è convinto che saranno proprio loro a nominarli.

La pugliese è certa che lunedì sarà una serata rivelatrice: tra nomination dichiarate e quelle segrete, si aspetta che molte dinamiche verranno alla luce. Mentre Jasmine è indecisa su quale formula preferirebbe, Pierangelo non ha dubbi: per lui, meglio affrontarsi vis-à-vis.

Una coppia con cui sentono poca affinità è quella dei fratelli Mileto: i quattro hanno interagito poco durante la settimana, probabilmente a causa di profonde differenze caratteriali. Entrambi concordano: “Siamo incompatibili”.

Jasmine poi non nasconde la sua preoccupazione all’idea di finire al televoto così presto: le dispiacerebbe uscire dopo appena una settimana dall’inizio del programma. “Ovviamente vorrei vincere, ma la vittoria è lontana. Uscire subito sarebbe un po’ triste”, confida al suo migliore amico, che condivide le sue preoccupazioni, pur cercando di ricordarle che, alla fine, è solo un gioco. Ma Jasmine la pensa diversamente: “È un gioco, però è anche vita reale”.

In un reality game dove le strategie si intrecciano con le emozioni e le alleanze cambiano di giorno in giorno, Jasmine e Pierangelo iniziano a capire che, nella Casa delle Coppie, nulla è davvero solo un gioco. E con la prima puntata alle porte, ogni parola e ogni sguardo potrebbero fare la differenza.