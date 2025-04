Il ripensamento di Giorgia Villa su Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La convivenza forzata inizia a farsi sentire, soprattutto per alcuni dei protagonisti di The Couple - Una Vittoria per due. Le dinamiche di gruppo si fanno più complesse e la tolleranza comincia a vacillare. Già la scorsa notte, Giorgia aveva mostrato segni di insofferenza quando, disturbata dalle risate prolungate di Pierangelo e Jasmine, aveva chiesto loro di smettere, nel rispetto di chi stava dormendo. Ma il fastidio non si è esaurito lì: anche al mattino, il pensiero torna a quell’episodio. Confidandosi con Laura nel corso della giornata, Giorgia ammette di aver cambiato idea su alcuni dei suoi compagni di avventura.

Giorgia si considera una persona in grado di divertirsi, ma allo stesso tempo porta sempre rispetto verso gli altri. Laura la comprende, essendo una sportiva, l'atleta è stata cresciuta rispettando una certa disciplina. Disciplina che, probabilmente, manca a Pierangelo e Jasmine.

Iniziano a esserci i primi dissapori all'interno della Casa delle Coppie: i diversi caratteri e stili di vita sono spesso contrastanti e generano tensioni. Scoppieranno i primi litigi?