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fashion09 ottobre 2026

Bermuda: show o fatturato?

Cosa sta succedendo nel fashion system? Scoprilo nel nostro format (né troppo corto né troppo lungo) che legge la moda attraverso dati, strategie e fenomeni culturali
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Di Serena Savardi

Cosa ci hanno davvero raccontato le fashion week di New York, Milano e Parigi oltre alle tendenze della prossima stagione?

Tra passerelle trasformate in palcoscenici, proteste che irrompono in sfilata, gonne che infiammano il web e passaggi di testimone che fanno discutere, le ultime settimane della moda ci hanno regalato più colpi di scena di una serie tv.

Ma dietro l’effetto wow, oggi perché si sfila? È da qui che prende il via la nuova puntata di Bermuda che attraversa New York, Milano e Parigi per capire cosa resta, a luci spente, di un mese di sfilate: un settore che sa ancora emozionare, ma che forse fatica a trasformare le grandi aspettative in vendite.

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