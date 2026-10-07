I segreti dietro i set design più belli dalle sfilate, da Milano a Londra

Prima della prima uscita, prima che il primo look tagli la luce dei riflettori, c'è uno sgabello. Oppure una scrivania, un pavimento accecante, la riproduzione di un negozio che profuma ancora di pittura fresca, una serie di macchine che sembrano arrivare dal futuro. Nelle sfilate Primavera/Estate 2027, tra Milano, Parigi, Londra e New York, il progetto dello spazio precede e prepara la moda, entra in scena e poi scompare al culmine dell'applauso: un'architettura effimera costruita per durare il tempo di una colonna sonora.

A raccontare questa stagione è una geografia precisa di arredi e allestimenti. Da una parte il bianco candido delle quinte astratte, dall'altra il teatro del cabaret, gli spazi sportivi e quelli industriali, portati dentro la passerella e trasformati in ambienti. E poi materiali, oggetti e scenografie che tornano in gioco, cambiano forma e trovano a volte, una seconda vita. Alla fine, la domanda è quasi sempre la stessa: quanto spazio serve per raccontare una collezione? A volte moltissimo. A volte basta quello che c'è già.

Quando lo spazio cambia

Si parte da Milano, dal set di Bottega Veneta, dove Louise Trotter accoglie il pubblico sugli sgabelli Karton Hocker di Illya Goldman Gubin, artista ucraino di base a Berlino che deforma il cartone da imballaggio con il corpo e lo fissa con resina e fibra di vetro. Blocchi piegati dal gesto, sui quali sono posati fiori di pelle fatti a mano dall'atelier: peonie, tulipani, gigli. Uno sgabello nato per sostenere il corpo diventa così una piccola scultura. Fendi sceglie invece l'illusione ottica.

Nella sede di via Solari, le pareti rivestite di specchi moltiplicano corpi e spettatori, citando il Cubo di Luciano Fabro, scultore e artista concettuale italiano, tra i protagonisti e fondatori dell'Arte Povera e Milleluci, il varietà del 1974 diretto da Antonello Falqui con le scenografie di Cesarini da Senigallia. La passerella perde i suoi confini e lo specchio, antico espediente dell'interior per spostare le pareti e allungare la prospettiva, diventa una macchina scenica.