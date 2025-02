Zoe Cristofoli mostra l'ecografia: "Benvenuta vita"

Zoe Cristofoli si appresta a diventare mamma per la seconda volta e su Instagram condivide l'ecografia tridimensionale della piccola "Baby C", il nomignolo che le ha teneramente affidato in attesa del parto. "Buongiorno vita", scrive insieme a un cuore l'influencer, 28 anni, a corredo di uno scatto che mostra il viso della secondogenita. Tra le storie condivise sul suo profilo social, la donna ha anche aggiunto una breve clip che mostra i movimenti della figlia, richiamando anche il profilo del compagno Theo Hernandez, celebre terzino del Milan. Dopo aver dato alla luce il primogenito Theo Junior, nato il 7 aprile 2022, la coppia aveva annunciato pubblicamente di aspettare una bambina a novembre 2024, mostrando il video del gender reveal organizzato a sorpresa. "Ti aspetto vita mia", aveva scritto Zoe Cristofoli in quell'occasione. Durante la gravidanza, però, non sono mancati dei momenti particolarmente complicati, a partire dal batterio tossico contratto a gennaio e costato il ricovero in ospedale. "Dopo giorni infiniti di ricovero finalmente possiamo lasciare l’ospedale", aveva raccontato in quell'occasione, ringraziando il personale del reparto di Ostetricia dell'ospedale di Busto Arsizio e tutte le persone che le sono state accanto. "Se in gravidanza si dice che sia tutto più bello… Non è il mio caso", si era successivamente sfogata l'influencer in un video condiviso sulle sue storie Instagram". Quindi aveva proseguito: "Se siete come me, non sentitevi sbagliate. Siamo sulla stessa barca, nella stessa direzione. Nel mio caso: capelli crespi, vuoti, che si spezzano. Pulizia del viso quasi tutti i mesi, perché se no la mia pelle è proprio uno schifo e non riesco a trovare un deodorante che funzioni per i miei ormoni. Dicono 'in gravidanza hai una luce diversa'. Dov'è questa luce diversa?".