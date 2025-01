Tramite una serie di scatti condivisi sulle sue storie di Instagram, Zoe Cristofoli racconta di essere stata ricoverata in ospedale. L'influencer e compagna del calciatore Theo Hernandez, è incinta di una bambina. "La gravidanza è un momento delicato e possono succedere tantissime cose - scrive sui social Zoe a corredo di una fotografia scattata sul letto di ospedale - nonostante io sia stata sempre attenta a tutto, ci sono cose che succedono inevitabilmente... Ci sarà sicuramente gente che gioirà sul fatto che io sia stata male, in questo mondo ormai privo di compassione e pieno di invidia. Ma io sono qui per dirvi che non finirò mai di dire basta a chi ascolta le persone a caso, ascoltate per favore solo la vostra dottoressa. Io nonostante questo e tutte le mie immunità alimentari sono stata colpita da un batterio tossico che si trova ovunque e in maniera molto forte".

Zoe Cristofoli è al settimo mese di gravidanza, in attesa di una bambina che verrà alla luce circa tre anni dopo Theo Junior, primogenito nato il 7 aprile 2022 dall'amore con Theo Hernandez.

La coppia aveva annunciato pubblicamente di essere in attesa di una femminuccia lo scorso novembre, quando l'influencer aveva condiviso il video del gender reveal organizzato a sorpresa. "Ci sono cose che vorresti tenere solo per te, ma che alla fine vale la pena di condividere. Semplice come una cena a casa con chi ami - aveva scritto Zoe a corredo della clip - La cosa più bella è che davvero nessuno sapeva niente, io per prima! Qualcuno ha fatto in modo di farmi credere tutto il contrario, infatti si vede che quasi svengo... E ciliegina sulla torta gli effetti speciali last minute... Ti aspetto vita mia".