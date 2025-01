Zoe Cristofoli è uscita dall’ospedale: “Io e Baby C stiamo bene”

Instagram: zoe_cristofoli

Zoe Cristofoli annuncia di essere tornata a casa dopo il ricovero in ospedale. L'influencer, incinta di sette mesi della sua seconda figlia con il calciatore Theo Hernandez, condivide su Instagram una storia in cui si vede un letto d'ospedale vuoto accanto a una finestra.

" Dopo giorni infiniti di ricovero finalmente possiamo lasciare l’ospedale", scrive Zoe, ringraziando il personale del reparto di Ostetricia dell’ospedale di Busto Arsizio: "Grazie a tutto lo staff di ragazze e ragazzi super in gamba che mi hanno coccolata come ogni mamma in arrivo al reparto. È stato bello vedere finalmente persone giovani e con passione ".

Zoe è stata colpita da un batterio tossico nonostante le precauzioni: "La gravidanza è un momento delicato e possono succedere tantissime cose... Io, pur essendo sempre attenta, sono stata colpita da un batterio che si trova ovunque", aveva scritto nelle storie annunciando il ricovero.

L’influencer aveva anche rivolto un messaggio ai follower, esortandoli a fidarsi esclusivamente delle indicazioni mediche: "Ci sarà sempre gente che gioisce quando qualcuno sta male, ma vi dico di ascoltare solo la vostra dottoressa".

Zoe e Baby C, come affettuosamente chiama la bambina in arrivo, ora stanno bene: "Lei alla grande. Diciamo che quella messa male era la mamma", scherza. " Grazie per tutti i messaggi e a tutti i miei amici, amiche. Scusate se non ho risposto ma stavo davvero male. Vi abbraccio. Che bello uscire di qui! ". Il calvario sembra essere finalmente alle spalle, e l’influencer può concentrarsi sul countdown verso il parto, previsto tra circa due mesi.

La gravidanza era stata annunciata lo scorso novembre con un emozionante video di gender reveal organizzato a sorpresa. Zoe e Theo, già genitori di Theo Junior, primogenito nato il 7 aprile 2022, si preparano ora ad accogliere la loro piccola.