Zoe Cristofoli: "In gravidanza è tutto più bello? Non è il mio caso"

Incinta di sette mesi della sua seconda figlia con il calciatore Theo Hernandez, Zoe Cristofoli condivide sui social alcune riflessioni riguardo la gravidanza e i cambiamenti che può comportare. "Se in gravidanza si dice che sia tutto più bello… Non è il mio caso - dice l'influencer in un video condiviso sulle sue storie Instagram - Se siete come me, non sentitevi sbagliate. Siamo sulla stessa barca, nella stessa direzione. Nel mio caso: capelli crespi, vuoti, che si spezzano. Pulizia del viso quasi tutti i mesi, perché se no la mia pelle è proprio uno schifo e non riesco a trovare un deodorante che funzioni per i miei ormoni. Dicono 'in gravidanza hai una luce diversa'. Dov'è questa luce diversa?".

Zoe Cristofoli pubblica su Instagram un carosello con alcuni scatti del pancione di quando era incinta del suo primogenito Theo Junior, nato il 7 aprile 2022, e di ora che è in attesa di Baby C, come affettuosamente chiama la bambina in arrivo.

A gennaio l'influencer è stata colpita da un batterio tossico che l'ha portata a essere ricoverata per alcuni giorni in ospedale. "La gravidanza è un momento delicato e possono succedere tantissime cose... Io, pur essendo sempre attenta, sono stata colpita da un batterio che si trova ovunque", aveva scritto nelle storie annunciando il ricovero. Zoe aveva anche rivolto un messaggio ai follower, esortandoli a fidarsi esclusivamente delle indicazioni mediche: "Ci sarà sempre gente che gioisce quando qualcuno sta male, ma vi dico di ascoltare solo la vostra dottoressa".