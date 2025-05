Vanessa Incontrada, il dolce video con Rossano Laurini

Vanessa Incontrada condivide su Instagram un dolce video che la ritrae in auto a fianco del compagno Rossano Laurini. Nella clip social si vede la coppia scambiarsi tenerezze e, sul finale, l'attrice e conduttrice sembra intonare una canzone. Un cuore rosso con dei puntini di sospensione è la didascalia scelta da Vanessa per accompagnare la pubblicazione.

Nata nel 2007, la coppia sta vivendo una ritrovata serenità, dopo aver superato un periodo di difficoltà che ha comportato anche una momentanea separazione. Dall'amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini nel 2008 è nato Isal. Ad aprile la conduttrice e il figlio sono partiti per New York per fare il loro primo viaggio da soli. Ospite a Verissimo, Vanessa Incontrada aveva parlato proprio di quella vacanza: "Prima di Pasqua me ne vado a New York con mio figlio. Sarà il primo viaggio da soli. Non vedo l'ora. (...) Abbiamo preso una bella stanza. Dormiremo insieme nel lettone, anche se lui non vuole perché dice che russo, infatti mi ha già raccomandato di non russare".

Vanessa Incontrada e l'amore ritrovato per Rossano Laurini

Sempre a Verissimo, Vanessa Incontrada ha parlato anche dei due anni durante i quali lei e Rossano Laurini si sono allontanati. "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere - ha affermato l'artista, 46 anni - La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro".