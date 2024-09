Vanessa Incontrada parla della separazione da Rossano Laurini: "Era necessaria"

Vanessa Incontrada parla per la prima volta del periodo di separazione dal compagno Rossano Laurini, a cui è legata dal 2007. " La separazione è stata necessaria", afferma l'attrice e conduttrice, 45 anni, al settimanale F.

Le strade di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si erano separate nel 2022, poi però la coppia è riuscita a superare la crisi e oggi è più forte che mai. " Siamo ripartiti consapevoli degli errori che avevamo commesso", spiega l'attrice.

Riguardo i motivi che hanno portato alla separazione: "C'erano sempre incomprensioni, il timore di dire qualcosa che avrebbe suscitato una reazione nell'altra persona. Per me era atroce, mi stava e mi stavo facendo del male. La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano".

Per quanto riguarda invece i motivi per cui hanno deciso di ridare un'altra possibilità al loro amore: "Tra le domande che mi sono posta in quel periodo c’era: posso pensare a una vita senza di lui? Un pensiero condiviso che ci ha fatto decidere di ripartire consapevoli degli errori che avevamo commesso, per evitare di rifarli".

Della loro storia d'amore oggi, la conduttrice dice: " Si dice che i vasi rotti non tornano più come prima, nel nostro vaso le crepe non si vedono. Oggi stiamo vivendo un periodo molto felice".

Nel 2008 Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono diventati genitori di Isal. Ospite a Verissimo, Vanessa Incontrada aveva parlato del suo desiderio di diventare di nuovo mamma: "Avere un altro figlio è un mio grande sogno, se Dio vorrà, mi piacerebbe".