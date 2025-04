Vanessa Incontrada, il viaggio a New York con il figlio Isal

Vanessa Incontrada e Isal sono a New York per il loro primo viaggio madre e figlio. A condividere i momenti di questa bellissima esperienza è la stessa attrice e conduttrice sui social. "Un giorno unico al MoMA", scrive Vanessa Incontrada, 46 anni, sui social, pubblicando alcuni scatti insieme al figlio, 16 anni, al Museum of Modern Art. L'attrice condivide poi altre foto dalla Grande Mela, tra cui uno scatto al Central Park.

Ospite a Verissimo, Vanessa Incontrada aveva parlato proprio del viaggio a New York insieme al figlio, nato nel 2008 dalla relazione con Rossano Laurini. "Prima di Pasqua me ne vado a New York con mio figlio. Sarà il primo viaggio da soli. Non vedo l'ora", aveva raccontato l'attrice e conduttrice. Svelando altri dettagli del viaggio, aveva aggiunto: "Abbiamo preso una bella stanza. Dormiremo insieme nel lettone, anche se lui non vuole perché dice che russo, infatti mi ha già raccomandato di non russare".

Vanessa Incontrada non aveva nascosto le sue difficoltà davanti alla crescita del figlio, che a luglio compirà 17 anni: "Per me è un po' difficile sapere che l'anno prossimo compie 18 anni. Non sto vivendo benissimo l'allontanamento da lui anche se sono felice che faccia la sua vita. Sono diventata un po' più ansiosa. Quando torno a casa ho sempre il desiderio di stare con lui mentre lui giustamente ha i suoi amici. Però siamo molto legati, condividiamo tutto, abbiamo un rapporto bellissimo. Ha quasi 17 anni quindi ogni tanto parte in quinta. Però sono molto felice e orgogliosa di lui".