Vanessa Incontrada, l'amore per il compagno Rossano Laurini e il figlio Isal: "È un bel momento"

Vanessa Incontrada, ospite a Verissimo insieme a Claudio Bisio, parla dell'amore per la sua famiglia: "È un momento bello per me sia dal punto di vista lavorativo che privato"

Vanessa Incontrada parla a Verissimo dell'amore per la sua famiglia, composta dal compagno Rossano Laurini e dal loro figlio Isal, di 16 anni.

"Isal è un ragazzo perbene, intelligente, simpatico, ha una vita semplice", racconta la conduttrice e attrice, 45 anni. Vanessa Incontrada parla anche di come sia riuscita a conciliare il suo lavoro nel mondo dello spettacolo con la maternità: "In passato mi sono sentita in colpa per non riuscire a vivere alcuni momenti di mio figlio, avevo paura che non mi volesse più bene. Oggi che è cresciuto riesco a vivermelo di più e mi rendo conto che è cresciuto bene, che è un ragazzo sano".

Parlando dell'adolescenza del figlio e dei suoi sogni per il futuro: "Isal ha 16 anni. Ha il calcio, le fidanzatine, vuole andare al conservatorio perché suona molto bene il pianoforte".

Per quanto riguarda l'amore per il compagno Rossano Laurini, a cui è legata dal 2007 : "È un momento bello per me sia dal punto di vista lavorativo che privato. Non è semplice che vadano tutte le cose bene, quindi sto vivendo questo momento con grande felicità".