Raimondo Todaro balla con la figlia Jasmine

Un padre e una figlia legati dalla passione per la danza. Raimondo Todaro, 39 anni, e la figlia Jasmine, 12 anni, hanno ballato insieme sulle note di Ovunque sarai di Irama. L'esibizione, terminata con un abbraccio pieno d'amore, ha emozionato il pubblico.
Jasmine è nata nel 2013 dall'amore di Raimondo Todaro e Francesca Tocca e ha ereditato dal papà e dalla mamma la dedizione per la danza.
Di recente, Jasmine ha vissuto un periodo lontana dal papà, che ha preso parte al Grande Fratello Vip 2026. Raimondo Todaro, in un'intervista, ha raccontato la reazione della figlia al suo ritorno: "Era molto felice di riabbracciarmi. Mi aveva visto 24 ore su 24 e non vedeva l’ora di tornare insieme alla normalità". Nella stessa occasione, l'insegnante di danza aveva rivelato di aver avuto modo di rivedere anche l'ex moglie Francesca Tocca: "Abbiamo parlato. (...) Ci siamo riabbracciati, per me resta una persona importante".
In due interviste distinte a Verissimo, Raimondo Todaro e Francesca Tocca avevano parlato della fine del loro matrimonio, annunciata nel 2025. "Non c'è stato un motivo ben preciso per cui ci siamo separati. Non vedevo Francesca felice, sorrideva poco. Era un rapporto un po' spento, un parlarsi poco, condividere poco, non sentirsi priorità per l'altra persona. Oggi ho la serenità di dire che abbiamo fatto il possibile. Non ho rimorsi né rimpianti", aveva detto l'insegnante di danza.
Francesca Tocca aveva replicato così a quelle parole: "A me non è piaciuto che lui sia venuto qui a dire che io non ero felice, perché io avevo i miei motivi per non essere felice e lui li conosce bene - aveva dichiarato la ballerina, 37 anni il prossimo 24 luglio -. Raimondo ha tradito la mia fiducia più di una volta. Se manchi di rispetto e fai cose per cui non posso più avere fiducia in te, ma nonostante questo io provo ad andare avanti, è normale che a volte non mi trovi felice, però non fai nulla per cambiare la situazione".