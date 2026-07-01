Raimondo Todaro balla con la figlia Jasmine

Un padre e una figlia legati dalla passione per la danza. Raimondo Todaro, 39 anni, e la figlia Jasmine, 12 anni, hanno ballato insieme sulle note di Ovunque sarai di Irama. L'esibizione, terminata con un abbraccio pieno d'amore, ha emozionato il pubblico.



Jasmine è nata nel 2013 dall'amore di Raimondo Todaro e Francesca Tocca e ha ereditato dal papà e dalla mamma la dedizione per la danza.

Di recente, Jasmine ha vissuto un periodo lontana dal papà, che ha preso parte al Grande Fratello Vip 2026. Raimondo Todaro, in un'intervista, ha raccontato la reazione della figlia al suo ritorno: "Era molto felice di riabbracciarmi. Mi aveva visto 24 ore su 24 e non vedeva l’ora di tornare insieme alla normalità". Nella stessa occasione, l'insegnante di danza aveva rivelato di aver avuto modo di rivedere anche l'ex moglie Francesca Tocca: "Abbiamo parlato. (...) Ci siamo riabbracciati, per me resta una persona importante".

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