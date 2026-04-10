Una donna bellissima che, nonostante le difficoltà, non ha mai perso la forza di guardare avanti: domenica 12 aprile a Verissimo l’intenso racconto e la storia di Raffaella Fico.
Nata nel 1988 a Cercola, in provincia di Napoli, Raffaella Fico è figlia di Alfonso, scomparso nel 2012, e Antonietta, scomparsa nel 2020. Ha un fratello Francesco, al quale è molto legata.
Dopo aver partecipato a vari concorsi di bellezza, Raffaella Fico è diventata nota al pubblico nel 2008 come concorrente del Grande Fratello. Dopo il reality, ha posato per il calendario Max e ha iniziato a lavorare in diversi programmi tv: da Colorado Cafè a Baila! e a Lucignolo. Nel 2011 ha preso parte all'Isola dei Famosi. Nel 2014 ha partecipato a Tale e Quale Show. Nel 2021 è tornata nella Casa come concorrente del Grande Fratello Vip. E nel 2023 è stata tra le concorrenti di Back to School.
La storia di Raffaella Fico è segnata da tanti momenti di difficoltà. Dopo la perdita del padre nel 2012, nel 2020 ha dovuto dire addio all'amata mamma Antonietta. "Era la persona più importante della mia vita, era una mamma, una sorella, un'amica. Io e mia mamma ci sentivamo dieci volte al giorno, a volte ho il pensiero di chiamarla anche oggi, poi mi ricordo che non c'è più", aveva detto a Verissimo nel 2021.
Nel 2012 Raffaella Fico è diventata mamma di Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli. Ma accanto alla gioia della maternità, in quel periodo la showgirl ha dovuto portare avanti una battaglia per il riconoscimento della figlia da parte del padre, arrivato nel 2014. "La cosa che mi ha fatto più male è stata la richiesta del test del Dna. Mi sono sentita umiliata come donna e come mamma. Dopo anni, Mario mi ha chiesto scusa, si è pentito tanto, ma non si può tornare indietro", ha detto Raffaella Fico a Verissimo, che negli anni è riuscita a costruire un bel rapporto con l'ex compagno: "Sono felice perché abbiamo trovato un equilibrio. Lui stravede per Pia".
Dopo Mario Balotelli, Raffaella Fico ha avuto altre storie importanti: è stata legata a Gianluca Tozzi, con cui aveva annunciato le nozze poi saltate, ha avuto una relazione con Alessandro Moggi, ed è stata legata a Piero Neri.
Dal 2025, era in coppia con il calciatore Armando Izzo, con cui aveva annunciato di essere in attesa di un bambino. Lo scorso dicembre, però, la showgirl ha vissuto il dolore per la perdita del bambino che aspettava. A Verissimo, ha spiegato: "Ero incinta di cinque mesi. Si sono rotte le acque prematuramente. È stato un vero parto con cinque ore di travaglio. Un dolore immenso. È stato devastante".
Dopo un momento così doloroso, Raffaella Fico sta vivendo un'altra prova difficile. Armando Izzo ha annunciato sui social di aver preso una pausa di riflessione: "Sono in un momento della mia vita in cui ho bisogno di fermarmi e di prendermi una pausa. È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano".