La storia di Raffaella Fico

Raffaella Fico nel 2007 (foto Ansa)

Nata nel 1988 a Cercola, in provincia di Napoli, Raffaella Fico è figlia di Alfonso, scomparso nel 2012, e Antonietta, scomparsa nel 2020. Ha un fratello Francesco, al quale è molto legata.



Dopo aver partecipato a vari concorsi di bellezza, Raffaella Fico è diventata nota al pubblico nel 2008 come concorrente del Grande Fratello. Dopo il reality, ha posato per il calendario Max e ha iniziato a lavorare in diversi programmi tv: da Colorado Cafè a Baila! e a Lucignolo. Nel 2011 ha preso parte all'Isola dei Famosi. Nel 2014 ha partecipato a Tale e Quale Show. Nel 2021 è tornata nella Casa come concorrente del Grande Fratello Vip. E nel 2023 è stata tra le concorrenti di Back to School.

La storia di Raffaella Fico è segnata da tanti momenti di difficoltà. Dopo la perdita del padre nel 2012, nel 2020 ha dovuto dire addio all'amata mamma Antonietta. "Era la persona più importante della mia vita, era una mamma, una sorella, un'amica. Io e mia mamma ci sentivamo dieci volte al giorno, a volte ho il pensiero di chiamarla anche oggi, poi mi ricordo che non c'è più", aveva detto a Verissimo nel 2021.