Da sabato 7 e domenica 8 settembre, alle ore 16.30 su Canale 5, al via la nuova stagione di Verissimo. Tanti ospiti, storie ed emozioni per il primo doppio appuntamento del weekend del talk condotto per la diciannovesima edizione da Silvia Toffanin.

Sabato:

Silvia Toffanin inaugura un nuovo ciclo di interviste con un ritratto di Giuseppe Fiorello, che dall’11 settembre torna, dopo molti anni, su Canale 5, con l’attesa serie I Fratelli Corsaro.

Tra i volti amati del piccolo schermo, sarà in studio Cesara Buonamici, che il pubblico rivedrà a breve nella veste di opinionista nella nuova edizione di Grande Fratello.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia rivedranno per la prima volta le emozionanti immagini del loro matrimonio, celebrato lo scorso luglio.

E ancora, a Verissimo i sogni e i progetti di Giulia Salemi, in dolce attesa del suo primo bebè dal compagno Pierpaolo Pretelli.

Infine, per la prima volta a Verissimo Çağla Demir, l’attrice che veste i panni di Banu, nella nuova serie, già molto amata dal pubblico di Canale 5, Endless Love.

Domenica:

A Verissimo, in esclusiva, Heather Parisi si racconterà in un’intensa intervista.

Nel primo appuntamento domenicale anche Filippo Bisciglia che, dal 10 settembre, tornerà su Canale 5 con la versione autunnale di Temptation Island. E direttamente dall’edizione sbanca ascolti trasmessa quest’estate, sarà in studio una bellissima coppia, quella formata da Siria e Matteo.

Inoltre, spazio a un attore amatissimo, Lino Banfi, accompagnato per la prima volta dalla nipote Virginia, che presto lo renderà bisnonno.

E per i fan della nuova serie di Canale 5 Endless Love, sarà a Verissimo Rüzgar Aksoy, l’attore che interpreta il personaggio di Tarik.