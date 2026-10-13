Natalia Paragoni non parlerà più della malattia sui social. In un video pubblicato su TikTok, l'influencer racconta di aver concluso le cure e di essere tornata alla quotidianità con il compagno Andrea Zelletta e le piccole Ginevra e Beatrice: "Adesso comunque non sto più facendo niente di chemio, quindi i miei globuli bianchi sono tornati tutti, le mie forze sono tornate tutte".

"Mi chiedete spesso come sta andando. Ragazzi, io non vi sto più aggiornando perché io sono ritornata alla mia vita di prima", spiega Paragoni. "Non voglio ogni volta parlare delle stesse cose, perché poi sembra anche un po' riduttivo parlare di me sempre solo di questo. Non voglio che la mia persona venga legata a questo momento della mia vita, perché è un momento". Poi aggiunge: "Io non sono una malattia, non mi voglio identificare in questo. Io sono altro, sono sempre stata altro, ho costruito altro nella mia vita".