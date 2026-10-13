Natalia Paragoni non parlerà più della malattia sui social. In un video pubblicato su TikTok, l'influencer racconta di aver concluso le cure e di essere tornata alla quotidianità con il compagno Andrea Zelletta e le piccole Ginevra e Beatrice: "Adesso comunque non sto più facendo niente di chemio, quindi i miei globuli bianchi sono tornati tutti, le mie forze sono tornate tutte".
"Mi chiedete spesso come sta andando. Ragazzi, io non vi sto più aggiornando perché io sono ritornata alla mia vita di prima", spiega Paragoni. "Non voglio ogni volta parlare delle stesse cose, perché poi sembra anche un po' riduttivo parlare di me sempre solo di questo. Non voglio che la mia persona venga legata a questo momento della mia vita, perché è un momento". Poi aggiunge: "Io non sono una malattia, non mi voglio identificare in questo. Io sono altro, sono sempre stata altro, ho costruito altro nella mia vita".
"Se mi chiedete come sto, tutto bene, tutto a posto, procede", rassicura. "Vi ho sempre raccontato tutto di me, però secondo me questo è un momento troppo personale, penso per chiunque. E parlare solo di questo, mostrare solo questo di me e centrare la mia vita su questo anche no". Ai follower promette di continuare a condividere la sua vita: "Ci trucchiamo insieme, ci raccontiamo le cose belle, le cose brutte sicuramente, come ho già fatto, però sempre essendo me stessa".
A giugno Natalia Paragoni aveva reso nota la diagnosi di linfoma di Hodgkin, arrivata quando era all'ottavo mese di gravidanza di Beatrice, la seconda figlia avuta con Zelletta dopo Ginevra, nata nel 2023. Dopo il parto aveva cominciato la chemioterapia, documentando sui social diverse tappe del percorso, dal primo taglio dei capelli ai giorni in ospedale accanto al compagno. Al Festival di Venezia 2026 si era presentata davanti ai fotografi con la testa rasata, senza nascondere gli effetti delle terapie. L'ultimo ciclo di chemio era in programma per il 7 settembre.