Ludovica Valli, il video dopo il parto

Il 4 settembre Ludovica Valli è diventata mamma per la terza volta dando alla luce la piccola Lola. Nel giorni successivi al parto, l'influencer ha condiviso sui social l’emozione per la nascita della bimba, un'emozione vissuta insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio e ai loro figli Anastasia (nata l'8 marzo 2021) e Otto Edoardo, nato a febbraio del 2023. I video e gli scatti dei teneri momenti vissuti in famiglia sono riassunti nel post in apertura.

Ludovica Valli aveva annunciato di essere in dolce attesa lo scorso marzo. "Quando ho scoperto di essere incinta non potevo crederci - aveva spiegato su Instagram - Con Anastasia ci ho messo un po' a rimanere incinta e ho avuto un sacco di problemi sia prima che durante. Otto è arrivato dopo quasi due anni e ho avuto altri problemi. Nei nostri pensieri c'è sempre stato un terzo bambino, ma non credevamo arrivasse adesso, così presto."

Ospite a Verissimo, Ludovica Valli aveva condiviso le emozioni della terza gravidanza: "Siamo felicissimi. Nella nostra testa e nel nostro cuore c'era l'idea del terzo figlio, ma non ce lo aspettavamo così presto. Rispetto alle altre due gravidanze, che sono state programmate, questa è arrivata a sorpresa".