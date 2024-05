Ludovica Valli, perché ha scelto di non svelare il sesso del terzo figlio

L'influencer spiega a Verissimo perché preferisce non svelare se aspetta un'altra femminuccia o un altro maschietto: "Non ci piace l'idea del gender reveal. Non abbiamo preferenze"

Ludovica Valli ha scelto di non svelare se aspetta un altro maschietto o un'altra femminuccia. "Non è mai stato importante per noi, non abbiamo mai avuto preferenze".

L'influencer - già mamma di Anastasia (2021), e Otto Edoardo (2023) - afferma dunque che non farà il gender reveal: "Non ci piace l'idea. Credo che un figlio sia un dono già così"

Per quanto riguarda invece la terza gravidanza: "Siamo felicissimi. Nella nostra testa e nel nostro cuore c'era l'idea del terzo figlio, ma non ce lo aspettavamo così presto. Rispetto alle altre due gravidanze, che sono state programmate, questa è arrivata a sorpresa".

Legata a Gianmaria Di Gregorio, l'influencer in futuro non esclude il matrimonio con l'imprenditore: "Non ho ricevuto ancora nessuna proposta. Mi dicono di farla io, ma aspetto la sua".