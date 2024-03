Ludovica Valli parla della terza gravidanza: "È stata inaspettata"

Ludovica Valli, che diventerà di nuovo mamma, ha parlato con i follower su Instagram della sua terza gravidanza.

"Quando ho scoperto di essere incinta non potevo crederci. Con Anastasia ci ho messo un po' a rimanere incinta e ho avuto un sacco di problemi sia prima che durante. Otto è arrivato dopo quasi due anni e ho avuto altri problemi", afferma Ludovica Valli, che in passato aveva affermato che parte dei problemi riscontrati prima e durante le gravidanze erano legati alla sindrome dell'ovaio policistico.

"Nei nostri pensieri c'è sempre stato un terzo bambino, ma non credevamo arrivasse adesso, così presto", aggiunge l'influencer che afferma di conoscere già il sesso del terzo figlio e rivela che la data presunta del parto è tra il 10 e il 13 settembre.

Nonostante la terza gravidanza sia arrivata subito, all'inizio Ludovica Valli ha riscontrato alcuni problemi per cui ha aspettato ad annunciare di essere incinta persino alla sua famiglia d'origine: "Ho avuto un piccolo distacco della placenta. Abbiamo prima preferito aspettare l'esito di tutti gli esami".

L'influencer racconta anche come ha scoperto di essere incinta: "Non ho mai avuto il ciclo regolare nella mia vita. Sono stata mesi senza ciclo, fino a un anno intero. Dopo la gravidanza di Anastasia non mi è mai tornato il ciclo, infatti quando sono rimasta incinta di Otto non lo avevo. Dopo il secondo parto invece il ciclo era diventato più regolare".

Ludovica Valli afferma che il primo test di gravidanza è stato negativo: "A fine dicembre ho iniziato ad avere delle nausee e avevo molta fame. Non credevo di essere incinta, ma dopo giorni di nausee ho provato a fare il test, che però era negativo. Nonostante non stessimo cercando una gravidanza, ci sono rimasta comunque malissimo perché un terzo figlio lo volevamo".

A gennaio però l'influencer ha voluto rifare il test: "Continuavo ad avere nausee, avevo sempre fame ed ero stanchissima. Ho rifatto il test ed era positivo. Non potevo crederci".

Alla domanda se in futuro vorrebbe altri figli, Ludovica Valli risponde: "Non so se questa sarà la mia ultima gravidanza. I miei figli li voglio crescere io e tre sono già tanti, vorrei dare a tutti le stesse attenzioni e crescere tutti allo stesso modo. Intanto mi godo questa gravidanza, poi chissà".

Già mamma di Anastasia, nata l'8 marzo 2021, e di Otto Edoardo, venuto alla luce il 9 febbraio del 2023, Ludovica Valli svelerà presto se nascerà un altro maschietto o un'altra femminuccia: "Noi lo sappiamo già. Il mio ginecologo lo ha comunicato prima a Gianmaria che lo ha poi rivelato a me nel giorno del mio compleanno. Devo ammettere che me lo sentivo dal momento in cui ho saputo di essere incinta".