Ludovica Valli diventerà mamma per la terza volta. L'influencer ha pubblicato sui social un video in cui i suoi due figli le baciano il pancino. "La 'cosa' più inaspettata di tutta la nostra vita insieme", ha scritto Ludovica Valli come didascalia del post.

"E anche il prossimo anno si dormirà l’anno dopo", è il commento ironico del compagno dell'influencer Gianmaria Di Gregorio. "Auguri", ha scritto invece la sorella Beatrice Valli.

Già mamma di Anastasia, nata l'8 marzo 2021, e di Otto Edoardo, venuto alla luce il 9 febbraio del 2023, Ludovica Valli aveva parlato in passato delle difficoltà incontrate nelle sue prime due gravidanze.

"Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante 'battaglie', tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo", aveva scritto, annunciando di aspettare il secondo figlio.

In un'altra occasione aveva detto: "Il nostro percorso, tutto quello che ci è successo prima di avere Anastasia e poi - caso ha voluto - anche prima di avere Otto Edoardo, è così personale, che lo terrò per sempre privato. Non me la sentirò mai di raccontarlo". Ludovica Valli aveva spiegato però che all'origine dei vari problemi che ha incontrato prima delle due gravidanze c'è la sindrome dell'ovaio policistico: "Ci sono successe cose dovute a questo problema che ho io, cose non belle. Vi ho detto proprio una piccolissima parte di quello che abbiamo passato".

Ospite a Verissimo nel 2022, Ludovica Valli aveva parlato del suo desiderio di diventare ancora mamma dopo la nascita della primogenita Anastasia: "Sposarmi non è nei miei piani, però vorrei avere altri figli".