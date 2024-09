Ludovica Valli è diventata mamma per la terza volta. "Lola Di Gregorio, che fantastica storia è la vita? La ragione della nostra esistenza", ha scritto l'influencer, 27 anni, dando l'annuncio della nascita della terza figlia con Gianmaria Di Gregorio. La coppia ha già due figli: Anastasia, nata l'8 marzo 2021, e Otto Edoardo, venuto alla luce a febbraio del 2023.

Ludovica Valli aveva annunciato di essere in dolce attesa lo scorso marzo. "Quando ho scoperto di essere incinta non potevo crederci - aveva spiegato Ludovica Valli su Instagram - Con Anastasia ci ho messo un po' a rimanere incinta e ho avuto un sacco di problemi sia prima che durante. Otto è arrivato dopo quasi due anni e ho avuto altri problemi. Nei nostri pensieri c'è sempre stato un terzo bambino, ma non credevamo arrivasse adesso, così presto."

Ospite a Verissimo, Ludovica Valli aveva condiviso le emozioni della terza gravidanza: "Siamo felicissimi. Nella nostra testa e nel nostro cuore c'era l'idea del terzo figlio, ma non ce lo aspettavamo così presto. Rispetto alle altre due gravidanze, che sono state programmate, questa è arrivata a sorpresa".

Ad agosto del 2023, Ludovica aveva spiegato sui social di soffrire della sindrome dell'ovaio policistico: "Mi ricordo che quando avevo 16-17 anni e mi hanno diagnosticato la sindrome dell'ovaio policistico, il ginecologo mi disse: 'Con questo ovaio farà fatica ad avere figli, forse non riuscirà ad averne nemmeno uno'. Me lo ricordo come se fosse oggi. Invece ho due bellissimi bambini", aveva affermato l'influencer prima di diventare mamma per la terza volta.