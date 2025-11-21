Kate Middleton, l'abbraccio con Jessie J: "Da mamma a mamma che ha affrontato il cancro"

Kate Middleton e Jessie J si sono abbracciate al termine del Royal Variety Performance. A parlare di quel momento speciale è stata la stessa cantante, 37 anni, che a The Independent ha detto: "Da mamma a mamma, che ha appena affrontato il cancro, volevo solo darle un abbraccio".



"Abbiamo riconosciuto che è qualcosa di molto difficile da vivere, soprattutto sotto gli occhi del pubblico", ha aggiunto Jessie J, che lo scorso giugno ha reso noto di essere stata operata per un cancro al seno. "Questo post racconta sinceramente alcuni dei momenti più difficili e più belli delle ultime 48 ore. Condividerò sempre sia il lato positivo che quello duro di ogni percorso che affronto", aveva scritto la cantante, pubblicando foto e video dall'ospedale. Legata dal 2021 al cestista israelo-danese Chanan Colman, Jessie J è mamma di Sky Safir, nato nel 2023.