Kate Middleton, l'abbraccio con Jessie J: "Da mamma a mamma che ha affrontato il cancro"

Kate Middleton e Jessie J si sono abbracciate al termine del Royal Variety Performance. A parlare di quel momento speciale è stata la stessa cantante, 37 anni, che a The Independent ha detto: "Da mamma a mamma, che ha appena affrontato il cancro, volevo solo darle un abbraccio".
"Abbiamo riconosciuto che è qualcosa di molto difficile da vivere, soprattutto sotto gli occhi del pubblico", ha aggiunto Jessie J, che lo scorso giugno ha reso noto di essere stata operata per un cancro al seno. "Questo post racconta sinceramente alcuni dei momenti più difficili e più belli delle ultime 48 ore. Condividerò sempre sia il lato positivo che quello duro di ogni percorso che affronto", aveva scritto la cantante, pubblicando foto e video dall'ospedale. Legata dal 2021 al cestista israelo-danese Chanan Colman, Jessie J è mamma di Sky Safir, nato nel 2023.
Nel 2024, Kate Middleton aveva annunciato la diagnosi di cancro, arrivata dopo l'operazione all'addome a cui si è sottoposta a gennaio dello stesso anno. A settembre del 2024, la principessa del Galles aveva poi comunicato di aver terminato il percorso di chemioterapia. "La vita, come la conosci, può cambiare in un istante, e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute. Il viaggio contro il cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per chi ti è più vicino", aveva detto la principessa del Galles, 43 anni, in un video, in cui compariva anche il marito William insieme ai loro figli George (2013), Charlotte (2015) e Louis (2018).