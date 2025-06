Jessie J operata per un cancro al seno

Jessie J è stata operata per un cancro al seno. La cantante, 37 anni, ha pubblicato foto e video dall'ospedale. "Questo post racconta sinceramente alcuni dei momenti più difficili e più belli delle ultime 48 ore. Condividerò sempre sia il lato positivo che quello duro di ogni percorso che affronto", ha scritto Jessie J mostrando le sue lacrime, ma anche il sostegno del marito Chanan Colman.

"Sono grata al mio medico chirurgo e a tutte le infermiere che si sono prese cura di me, così come alla mia famiglia e agli amici che sono venuti a trovarmi. Ora sono a casa, per riposare e aspettare i risultati. Chanan è vestito da infermiere. Non lo è, ma è divertente immaginarlo", ha aggiunto la cantante. E ha concluso con un pensiero a chi sta vivendo un momento complicato come lei: "Un abbraccio a tutti quelli che stanno affrontando qualcosa di difficile in questo momento. Ce la faremo".

Jessie J - pseudonimo di Jessica Ellen Cornish - ha iniziato la sua carriera come compositrice, ma è diventata nota con il singolo Do It like a Dude. Negli anni ha affrontato diversi problemi di salute: nel 2020 ha rivelato che le è stata diagnosticata la sindrome di Menière, disturbo che colpisce l'orecchio e può portare a gravi vertigini; nel 2021 ha dichiarato di aver avuto un aborto spontaneo in seguito a un tentativo di fecondazione assistita e nel 2025 ha annunciato che le è stato diagnosticato un tumore al seno.

Jessie J è legata al cestista israelo-danese Chanan Colman, da cui nel 2023 ha avuto il figlio Sky Safir.