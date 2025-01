Kate Middleton compie 43 anni, la toccante dedica di William: "Hai dimostrato una forza straordinaria"

Nel suo augurio alla moglie, il pensiero del principe William non poteva che andare "all'anno più difficile" - come l'ha definito lo stesso erede al trono - segnato dalla malattia di Kate Middleton, che il 9 gennaio compie 43 anni. "Alla moglie e madre più incredibile. La forza che hai dimostrato nell'ultimo anno è stata straordinaria", ha scritto William, come didascalia di uno scatto inedito della principessa del Galles, pubblicato sui loro profili social ufficiali e realizzato dal fotografo Matt Porteous.

"George, Charlotte, Louis ed io siamo così orgogliosi di te. Buon compleanno, Catherine. Ti amiamo", ha concluso l'erede al trono, che si è firmato con l'iniziale W e che ha voluto includere nell'augurio anche i figli avuti con la principessa.

Lo scorso novembre, il principe William, durante un viaggio in Sudafrica, aveva ammesso che il 2024 è stato l'anno più difficile della sua vita. "Sono fiero di mia moglie e di mio padre per come hanno affrontato le cose. Ma da un punto di vista personale è stato orribile", aveva detto l'erede al trono, riferendosi sia alla moglie - che a marzo aveva annunciato di avere il cancro - sia a suo padre Carlo, anche lui in cura dal tumore.

Kate Middleton aveva ripercorso quei mesi nel post in cui annunciava la fine della chemioterapia. "La vita, come la conosci, può cambiare in un istante, e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute. Il viaggio contro il cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per chi ti è più vicino", aveva scritto la principessa, che in questi mesi è tornata ai suoi doveri reali.

Che i principi del Galles siano stati profondamente segnati, come famiglia, dal difficile viaggio affrontato nello scorso anno è evidente anche nella scelta dell'immagine della loro cartolina di Natale: il ritratto di famiglia è stato estrapolato dal video con cui Kate annunciava la fine delle cure.

Nel video sotto, il ritorno in pubblico di Kate dopo la malattia.