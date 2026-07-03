Niccolò Moriconi - in arte Ultimo - è nato a Roma nel 1996 ed è cresciuto nel quartiere romano di San Basilio. Jacqueline Luna Di Giacomo è nata invece nel 2000 dalla relazione di Heather Parisi con Giovanni Di Giacomo, per questo motivo si definisce "metà italiana e metà americana", riferendosi alle origini statunitensi della madre.



Ospite a Verissimo, Heather Parisi aveva parlato dei suoi nipotini Enea e Sole (2025), figlia di Rebecca Manenti. "Appena sono arrivata in Italia, sono andata a Roma e ho visto Sole. È stata un'emozione incredibile. Non ho avuto ancora l'opportunità di conoscere Enea, mi piacerebbe moltissimo. Siamo qui in Italia ancora per qualche giorno, incrociamo le dita, magari faremo anche questo incontro", aveva detto la ballerina e cantante, 66 anni.

Heather Parisi - che oltre a Jacqueline e Rebecca, è mamma anche di Elizabeth e Dylan (2010) - aveva parlato delle sue figlie maggiori: "Sono molto orgogliosa di loro. Sono diventate due donne indipendenti. Hanno trovato la loro strada nel lavoro e soprattutto nella vita. Vedere la serenità di Rebecca mi ha dato gioia nel cuore".