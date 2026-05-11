Gli highlights di Verissimo del 9 e del 10 maggio

Dalla fine del matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale alle tensioni tra Romina Power e Al Bano raccontate dalla figlia Romina Carrisi: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 9 e domenica 10 maggio.

Sarah Borruso ha raccontato la sua verità sul caso "Terrazza Sentimento": "Era un sistema collaudato. Il mio ex compagno Alberto Genovese faceva uso di sostanze e aveva gusti particolari in termini sessuali". Dopo il matrimonio con Filippo Maria Bruni, Nathaly Caldonazzo ha parlato della vita da marito e moglie: "È un amore a distanza. Lui vive a Bari e io a Roma. Continueremo così, ma ci raggiungiamo ogni settimana".

Gli attori turchi Özge Özpirinçci e Burak Yamantürk hanno parlato della loro vita da genitori di Mercan: "Per crescerla ci siamo dati il cambio con il lavoro". Paola Caruso ha presentato il figlio Michele e ha parlato della sua recente esperienza al Grande Fratello Vip: "Nella Casa mi sono resa conto di essere fragile".



Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 9 e domenica 10 maggio