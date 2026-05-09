Nathaly Caldonazzo: "Ho sposato Filippo ma continueremo a vivere in città diverse"

Nathaly Caldonazzo condivide a Verissimo le emozioni dopo il matrimonio con Filippo Maria Bruni. "È stata una bellissima festa, è stato ancora più bello di quello che immaginavo. La parola d'ordine è stata entusiasmo", ha detto l'attrice e showgirl, 56 anni.



Anche dopo il matrimonio, Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni continueranno a vivere separati: "È un amore a distanza. Lui vive a Bari e io a Roma. Continueremo così, ma ci raggiungiamo ogni settimana".



Per Nathaly Caldonazzo è stato il primo matrimonio, per Filippo Maria Bruni invece il secondo e l'ex moglie era tra gli invitati alla festa. "Lei è simpaticissima, sono stati sposati sette anni e sono rimasti in ottimi rapporti", racconta la showgirl e attrice, che a sua volta non ha un bel rapporto con l'ex compagno Riccardo Sangiuliano, con cui ha avuto nel 2004 la figlia Mia: "Con il papà di Mia siamo bloccati. L'ho sbloccato una volta mezz'ora, ma l'ho ribloccato subito".