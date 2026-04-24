L'annuncio 24 aprile 2026

Nel corso di una cerimonia che si è svolta a Bari, l'attrice e showgirl ha sposato il compagno a cui è legata da fine 2024

Nathaly Caldonazzo e il compagno, Filippo Maria Bruni, si sono sposati. La coppia si è unita in matrimonio venerdì 24 aprile, nel corso di una cerimonia che si è svolta nella Basilica di San Nicola a Bari. La loro è una storia d'amore è nata a fine 2024, ma custodita nel cuore di Filippo da tanti anni, come ha raccontato la stessa Nathaly Caldonazzo a Verissimo. "Lui mi ha vista per la prima volta quando aveva 19 anni e io 23. Quando mi ha vista io ero con Massimo Troisi - ha spiegato l'attrice e showgirl a Silvia Toffanin - Dice che da allora mi ha sempre immaginata come la donna della sua vita". Il matrimonio si è celebrato esattamente un mese prima del compleanno di Nathaly Caldonazzo, che il prossimo 24 maggio festeggerà 57 anni.

Sempre a Verissimo, Nathaly Caldonazzo aveva parlato del matrimonio con Filippo Maria Bruni, svelando chi l'avrebbe accompagnata all'altare: "Mia mamma e mia figlia. Per il primo tratto mia mamma, è giusto non avendo un padre. Da metà strada mia figlia perché è lei, in qualche modo, a cedermi a Filippo". Nathaly Caldonazzo è mamma di Mia, studentessa e dj, nata 21 anni fa dalla relazione della showgirl e attrice con Riccardo Sangiuliano.

Nathaly Caldonazzo, la storia d'amore con Filippo Maria Bruni Ospite a Verissimo a ottobre 2025, Nathaly Caldonazzo aveva parlato del primo vero incontro con Filippo Maria Bruni, avvenuto 11 mesi prima dell'intervista, grazie alla sorella di Nathaly: "Io non ero pronta ad avere una relazione, non mi interessava. Ho fatto di tutto per mandarlo via, sono stata una persona insopportabile, orrenda. Invece lui è rimasto lì, dicendomi: 'Forse non hai capito, io e te staremo insieme per sempre'. Piano piano mi ha convinta. È bello quando una persona rimane, adesso è così facile andarsene".