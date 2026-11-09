Dalla proposta di matrimonio di Mercedesz Henger all'amore di Luca Tommassini per sua mamma Lina: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 7 e domenica 8 novembre.

L'attrice turca Su Burcu Yazgı Coşkun ha rivelato di essere single: "Non c'è nessuno nella mia vita". Jonathan Kashanian ha raccontato la sua verità sul rapporto con Bianca Atzei: "Avrei voluto crescere un figlio con lei, ma oggi non ci parliamo più".

Stefano Accorsi ha parlato dell'esperienza sul set con Kimi Antonelli da bambino: "Aveva una disciplina incredibile, era un piccolo samurai". Katia Ricciarelli ha parlato della storia d'amore con Pippo Baudo: "All'inizio della nostra relazione rimasi incinta, ma non portai avanti la gravidanza. Lui mi disse: 'No, poi la gente dice che faccio figli prima del matrimonio'. Dopo non sono stata più capace di avere figli, la colpa è mia perché forse avrei potuto dire di no".

Al Bano ha parlato a Verissimo del valore del perdono e del rapporto con i figli: "Da padre ho già perdonato". Edoardo Bove ha parlato dell'arresto cardiaco in campo: "Quando mi sono svegliato in ospedale pensavo di aver avuto un incidente".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 7 e domenica 8 novembre.