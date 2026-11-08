Edoardo Bove parla dell'arresto cardiaco in campo: "Quando mi sono svegliato in ospedale pensavo di aver avuto un incidente"

Edoardo Bove parla a Verissimo del malore che lo ha colpito nel dicembre 2024. "Mi ricordo che mi girava un pochino la testa e poi mi sono svegliato in ospedale, pensavo di aver avuto un incidente", ricorda il calciatore, 24 anni, che ha avuto un arresto cardiaco in campo.

Dei primi momenti dopo il suo risveglio, Edoardo Bove racconta: "Ho voluto subito vedere le immagini di cosa era successo perché volevo capire. All'inizio mi dava molto fastidio guardare il video della mia caduta". Per quanto riguarda il problema di salute che ha causato il malore, il calciatore spiega: "Ho avuto un arresto cardiaco che è stato definito come una torsione di punta. C'è stato un lavoro incredibile da parte dell'ambulanza che mi ha soccorso".

Oggi Edoardo Bove gioca in Inghilterra con il Watford e vive con un defibrillatore sottocutaneo: "È un salvavita se il mio cuore dovesse fare qualche altro scherzetto". Sempre accanto a lui la fidanzata Martina Durham, a cui è legato da quasi nove anni: "È stata la mia forza in questi 15 mesi, lei c'è sempre. Non so come ringraziarla. È una presenza costante e mi conosce meglio di me stesso. Sono fiero di quello che stiamo creando insieme e spero di passare più tempo possibile della mia vita con lei".