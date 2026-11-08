Al Bano: "Io da padre ho già perdonato"

Al Bano parla a Verissimo del perdono e del rapporto con i figli. "Non c'è un essere umano che non faccia errori, anche perché gli errori sono quei difetti che devi saper cancellare, un po' come le stonature per un cantante. Se sei un cantante vero qualche stonatura può succedere, ma sai che la puoi correggere. E così nella vita e nel rapporto con i figli", afferma il cantante, 83 anni.

Al Bano è papà di Ylenia (nata nel 1970 e scomparsa dal 1993), Yari (1973), Cristèl (1985) e Romina (1987) - nati dal primo matrimonio con Romina Power -, e di Jasmine (2001) e Albano Jr. (2002), avuti dalla relazione con Loredana Lecciso. Alla domanda se i figli gli facciano notare dei difetti o degli errori, il cantante risponde: "Se quel difetto io lo condivido, lo cancello, lo abbellisco, lo faccio uscire fuori dalla mia orbita mentale. Se invece non lo condivido, mi metto a discutere sia io con i miei figli sia i miei figli con me. Io voglio piena democrazia nel mio vivere".

Infine il cantante parla del valore del perdono come padre: "Ho ascoltato qualcosa che non condividevo, ma le capisco. Non hanno vissuto una bella gioventù. Per tante cose che erano successe. Io mi rivolsi contro Dio, loro si stanno rivolgendo contro il padre. Le capisco. Un padre ha il dovere e il piacere di dire: 'So anche perdonare se qualche cosa non la condivido'. E io, da padre, ho già perdonato. So cosa vuol dire il perdono".