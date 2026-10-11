Cristel Carrisi: "Io e papà Al Bano non ci parliamo più"

Dopo aver rinnovato le sue promesse di matrimonio con il marito Davor Luksic in occasione del decimo anniversario di matrimonio, Cristel Carrisi spiega l'assenza di suo padre Al Bano alla festa. "Da qualche mese c'è silenzio tra di noi e non riusciamo a riaccendere il dialogo. Quindi non aveva senso in questo momento accelerare i tempi", spiega Cristel Carrisi, 40 anni.

Per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato al silenzio con il padre, Cristel Carrisi dice: "Anni e anni di cose irrisolte che più eviti e più ti continuano a cercare". La goccia che però ha fatto traboccare il vaso è stata lo scontro mediatico tra i genitori, provocato da una frase di Romina Power a cui è seguita una dura risposta di Al Bano in tv. "Dopo la sfuriata di papà in tv, ho capito che c'era qualcosa di grave che non andava. Da quel momento ho smesso di parlargli", aggiunge Cristel Carrisi.

Romina Carrisi, 39 anni, afferma: "È giusto pensare ai propri figli se si è un personaggio pubblico. Prima di andare in tv a inveire contro la madre dei tuoi figli, ti dovrebbe venire il pensiero per i figli, anche se sono grandi". Per quanto riguarda la frase pronunciata da Romina Power sulla figlia scomparsa Ylenia Carrisi, che ha scatenato la reazione di Al Bano, Cristel Carrisi dice: "Il commento di mia madre, che ha acceso la miccia, riguardava un suo sentire che è lecito e che non le puoi togliere. Il modo in cui l'ha detto l'ho trovato intimo e sincero. Evidentemente ha toccato qualcosa di irrisolto".

Romina Carrisi aggiunge in lacrime: "La madre che perde la sua prima figlia e vuole continuare a sperare che sia ancora viva, non glielo togliere. Non le togliere la speranza. Non fa male a nessuno sperare. Vorrei solo che mio padre non le togliesse l'opportunità di avere la speranza, che ancora c'è". Cristel Carrisi non chiude la porta al papà, ma conclude: "Sono grata di avere lui come padre, ma la riconoscenza non può essere un debito per cui devo accettare ogni suo comportamento”.