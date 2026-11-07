Mercedesz Henger sposerà Alessio Salata: la proposta di matrimonio a Verissimo

Mercedesz Henger sposerà Alessio Salata. La figlia di Eva Henger, 35 anni, ha detto sì nello studio di Verissimo al compagno, 25 anni, con cui a febbraio 2026 ha avuto la figlia Aurora.

Mercedesz Henger e Alessio Salata hanno parlato anche della loro nuova vita da genitori: "Stiamo vivendo tutto con una serenità immensa, ci stiamo godendo a pieno questa bambina". Di Alessio Salata come papà l'influencer racconta: "Si è dimostrato un bravissimo papà. Essendo un po' più giovane di me poteva andare diversamente, invece è presente, è bravo con la bambina".

In futuro Mercedesz Henger e Alessio Salata desiderano allargare la famiglia: "Al momento ci stiamo godendo Aurora, ma in un futuro prossimo ci penseremo".