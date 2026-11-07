Su Burcu Yazgı Coşkun è single: "Non c'è nessuno nella mia vita"

Su Burcu Yazgı Coşkun parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di essere single: "Non c'è nessuno nella mia vita".

Per quanto riguarda uno scatto pubblicato sui social in cui si intravedeva la presenza di un misterioso uomo accanto a lei, l'attrice turca, che interpreta Canfeza in Racconto di una notte, spiega: "Era un fidanzato, ma al momento non c'è. Quella persona non fa più parte della mia vita".

Su Burcu Yazgı Coşkun smentisce i rumor di una sua frequentazione con un calciatore della Juventus. E smentisce anche le voci di una relazione con il collega Burak Deniz, che in Racconto di una notte interpreta Mahir Yılmaz: "Eravamo molto affiatati sul set, abbiamo passato dei bellissimi momenti. È un mio caro amico, ma non c'era nulla oltre il lavoro".