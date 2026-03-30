Gli highlights di Verissimo del 28 e del 29 marzo

Dalle emozioni di Mercedesz Henger diventata mamma da poco all'amore di Valeria Mazza per il marito Alejandro Gravier fino al matrimonio di Selvaggia Lucarelli: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 28 e domenica 29 marzo.
Filomena Mastromarino ha parlato della sua vita dopo aver detto addio a Malena. Nicla Ozenda dei Fortuna Five ha spiegato il problema di salute avuto di recente.
Filippo Nardi ha raccontato la sua nuova vita lontano dai riflettori: "Oggi faccio tre lavori e consegno le pizze". Enrico Nigiotti ha spiegato la sua scelta di non voler sposare la compagna Giulia, con cui ha due figli.
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 28 e domenica 29 marzo.