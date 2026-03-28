Valeria Mazza: "Da 36 anni Alejandro Gravier continua a essere l'uomo dei miei sogni"

Valeria Mazza parla a Verissimo della lunga storia d'amore con il marito Alejandro Gravier, a cui è legata da 36 anni. "Da piccola sognavo la vita che sto vivendo oggi. Mi rende felice la famiglia. Ho sempre sognato un matrimonio lungo, dei figli", dice la supermodella e conduttrice, 54 anni. Sposati dal 1998, Valeria Mazza e Alejandro Gravier sono genitori di Balthazar (1999), Tiziano (2002), Benicio (2005) e Taína (2008).

"La famiglia è sempre stata la nostra priorità. Quando i figli erano piccoli, abbiamo sempre voluto seguirli molto. C'è stato un lavoro di logistica pazzesco per organizzare tutto. Però oggi ci guardiamo con Alejandro e pensiamo: 'Qualcosa di bello abbiamo fatto'. Guardo i miei figli e vedo che sono delle brave persone e sono forti, hanno le basi per affrontare il mondo di oggi", aggiunge Valeria Mazza.



Per quanto riguarda il segreto di una storia d'amore così lunga, la supermodella e conduttrice dice: "Non ho la ricetta, ma la pazienza aiuta e poi avere dei progetti di vita insieme. Con il tempo siamo cambiati entrambi, ma Alejandro continua a essere l'uomo dei miei sogni, magari più sicuro e più sereno di prima. È un grande padre e si gode tantissimo la famiglia. Poi ci ritagliamo anche del tempo per la coppia. Ogni tanto facciamo delle fughe solo noi due".

In futuro, Valeria Mazza desidera diventare nonna: "I miei figli sono giovani, ma più avanti mi piacerebbe tantissimo". E scherzando, conclude: "Avendo tanti maschi, spero che le nuore non mi chiudano la porta in faccia".