Ospite nello studio di Verissimo, Filippo Nardi parla della sua famiglia, dei suoi amori e del suo nuovo lavoro. Il cambio vita dell'ex concorrente del Grande Fratello è partito dal suo trasferimento in Romagna: “Mi sono trasferito in Romagna. Mi sento a casa. C'è una buonissima qualità di vita".

Filippo Nardi descrive come sta vivendo il suo lavoro da rider: "In attesa di trovare un lavoro più stabile, faccio tre lavori e la sera consegno le pizze. È divertentissimo. Tu porti da mangiare alla gente quindi loro o sono arrabbiati o sono felici perché hanno fame e mi dicono tu assomigli a quello lì. Ormai lo sanno tutti. È un bel lavoro, mi pagano e mi danno da mangiare”.

L'ex gieffino riflette su alcuni pregiudizi del mondo dello spettacolo: "Qualcuno dice lui non si deve abbassare a fare un lavoro così perché ho fatto parte di questo mondo. Ma non c’è un lavoro basso o un lavoro alto. Alla fine dei conti è un lavoro bello e a me piace tanto".