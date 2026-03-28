Filomena Mastromarino: "Non è stato facile staccarmi da Malena, ho ricevuto tante critiche"

"Nessuna mamma sarebbe contenta se la figlia facesse quel lavoro": Filomena Mastromarino torna a parlare a Verissimo del suo addio al mondo dell'hard. "Aver detto addio a Malena mi ha portato tanta sofferenza. Non perché ne soffrivo io, ma perché c'è stata tanta aggressione per questa scelta. Non è stato facile staccarmi da Malena", rivela l'ex attrice hard, 43 anni.

Filomena Mastromarino spiega che il suo addio al mondo dell'hard non è stato capito: "Sembrava quasi che fossi pazza per la mia scelta di cambiare. Non mi aspettavo questo clamore. E sono rimasta delusa anche da quelle che consideravo amiche, che non mi hanno nemmeno mandato un messaggio in questi mesi per chiedere come stava mia mamma".



Oggi la priorità di Filomena Mastromarino è sua mamma Francesca che ha vissuto di recente importanti problemi di salute con due interventi in dieci mesi: "Ho avuto tanta paura". Ma il difficile periodo segnato dalla malattia ha unito ancora di più Filomena alla mamma: "Quella che sembrava una brutta avventura, in realtà ci ha unite molto di più. In quei momenti capisci quanto l'amore tra una mamma e una figlia sia potente".

