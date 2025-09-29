Dal racconto di Giulia Stabile sull'accettazione dei cambiamenti del suo corpo alla separazione di Raimondo Todaro e Francesca Tocca: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 27 e domenica 28 settembre.

Mercedesz Henger ha svelato a Verissimo di aspettare una bambina che chiamerà Aurora. Floriana Secondi ha parlato del momento difficile del compagno: "Angelo ha un tumore ai polmoni". Ascanio Pacelli ha rivelato il segreto dei 20 anni di matrimonio con Katia Pedrotti. Alessio Loparco non ha nascosto il suo dispiacere per il comportamento adottato a Temptation Island: "Sono profondamente pentito, con Sonia sono stato un animale".

Lavinia Limido ha ripercorso a Verissimo la sua tragica storia: è stata sfregiata dall'ex marito durante un’aggressione culminata con l’uccisione del padre della donna, che era intervenuto per difenderla. Katia Ricciarelli ha risposto alle recenti dichiarazioni di Giancarlo Magalli sul suo matrimonio con Pippo Baudo.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 27 e domenica 28 settembre.