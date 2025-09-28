Katia Ricciarelli: "Vorrei dire a Giancarlo Magalli di pensare ai cavoli suoi"
Katia Ricciarelli risponde a Verissimo alle recenti dichiarazioni di Giancarlo Magalli: "Non sono violenta, ma una sberla gliela darei"
Katia Ricciarelli risponde a Verissimo alle recenti dichiarazioni di Giancarlo Magalli sul suo matrimonio con Pippo Baudo. "Vorrei dire al signor Magalli di pensare ai cavoli suoi. Non è stato corretto, non è al corrente delle mie cose e io non sono al corrente delle sue perché non mi interessano", afferma il soprano, 79 anni. Riferendosi alle parole di Giancarlo Magalli riguardo all'assenza di Katia Ricciarelli in ospedale durante un intervento a cui si era sottoposto Pippo Baudo, il soprano risponde: "Sapevo che Pippo sarebbe stato operato e mi ero organizzata per esserci. Ma quando ero in viaggio, ho chiamato e mi è stato detto dalla segretaria che l'intervento era stato anticipato. Nessuno mi aveva avvisata che sarebbe stato operato in un giorno diverso. Questo è il motivo per cui ero assente". Katia Ricciarelli non risparmia parole dure per Giancarlo Magalli: "È stato cattivo. Non sono violenta, ma una sberla gliela darei".
