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Recap27 aprile 2026

Gli highlights di Verissimo del 25 e del 26 aprile

I momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 25 e domenica 26 aprile
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Dalla storia d'amore di Marco Bocci e Laura Chiatti alle emozioni di Michelle Hunziker per il matrimonio della figlia Aurora: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 25 e domenica 26 aprile.

Tina Cipollari ha presentato il figlio Francesco. Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno ripercorso il loro primo incontro 30 anni fa. Federico Russo ha rivelato di essere single: "Ma sogno di diventare papà".

Martina Nasoni ha parlato della sua vita dopo il trapianto di cuore. A Verissimo il dolore di Giovanna e Andrea, genitori di Chiara Costanzo, una delle giovanissime vittime del rogo di Capodanno di Crans-Montana.


Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 25 e domenica 26 aprile.

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