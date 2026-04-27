Gli highlights di Verissimo del 25 e del 26 aprile

Dalla storia d'amore di Marco Bocci e Laura Chiatti alle emozioni di Michelle Hunziker per il matrimonio della figlia Aurora: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 25 e domenica 26 aprile.

Tina Cipollari ha presentato il figlio Francesco. Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno ripercorso il loro primo incontro 30 anni fa. Federico Russo ha rivelato di essere single: "Ma sogno di diventare papà".



Martina Nasoni ha parlato della sua vita dopo il trapianto di cuore. A Verissimo il dolore di Giovanna e Andrea, genitori di Chiara Costanzo, una delle giovanissime vittime del rogo di Capodanno di Crans-Montana.





Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 25 e domenica 26 aprile.