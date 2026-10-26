Dal racconto straziante di Claudia Galanti alla verità sul rapporto di Manuela Arcuri con il principe Pallavicino fino alla lotta di Matteo Materazzi contro la SLA: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Erdal Ozyağcılar ha presentato la figlia Zeynep: "È il mio orgoglio". Gabriele Govoni di Temptation Island ha parlato della sua frequentazione con Chiara, che ha detto: "Con me non è geloso e ha una maturità che mi ha stupito". Levante ha rivelato di soffrire di depressione da quando era bambina: "Mi è stata diagnosticata una depressione infantile mai curata che mi trascino da tempo".

Veronica Peparini ha parlato della partecipazione del marito Andreas Muller al Grande Fratello Vip: "È tosta, si tira avanti faticando". Piera Maggio ha rivelato di aver ricevuto minacce e ritorsioni prima della scomparsa della figlia Denise Pipitone: "Ruote della macchina squarciate, pedinamenti, telefonate minacciose. C'erano persone che passavano sotto casa mia 20 volte al giorno a qualsiasi ora e con qualsiasi mezzo. C'erano accostamenti alla mia macchina in cui determinate persone guardavano la bambina in macchina. L'unica cosa di cui mi pento è di non aver denunciato".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 24 e domenica 25 ottobre.