Manuela Arcuri, il rapporto con il principe Pallavicino: "Lo stimo e lavoro per lui, non so se siano le basi di un amore futuro"

"Per ora c’è una bellissima amicizia. Hanno costruito una storia su delle foto innocenti. Non c’è mai stata nessuna dichiarazione, né da parte mia né da parte del principe, a proposito di un fidanzamento o di un matrimonio": Manuela Arcuri, 49 anni, fa chiarezza a Verissimo sui rumor circolati nelle ultime settimane a proposito di una sua relazione con l’82enne principe Domenico Antonio Pallavicino.

Parlando del principe Domenico Antonio Pallavicino, Manuela Arcuri aggiunge: "È un principe di nome e di fatto, una persona molto colta ed elegante che sa darmi dei consigli. Mi piace il suo spessore umano, passare dei pomeriggi insieme a chiacchierare".

Per quanto riguarda il loro rapporto, rispondendo a una domanda, l'attrice non nega che il principe possa essere mosso da altri sentimenti e del desiderio, espresso proprio da lui in un’intervista, che lei possa innamorarsi. "Ci può essere da parte sua anche un debole, perché no? Forse lui lo spera", afferma l'attrice. Per quanto riguarda però il loro rapporto, Manuela Arcuri precisa: "Al momento io lo stimo e lavoro per lui. Non so se queste possano essere le basi di un amore futuro, ma ad altro non ho ancora mai pensato". L'attrice precisa: "Non è questo il caso, ma comunque, anche se fosse vero, è la mia vita. Ognuno fa le proprie scelte".

Manuela Arcuri commenta anche gli attacchi ricevuti sui social dopo il gossip su una presunta relazione con il principe: "Gli haters si sono scagliati in maniera violenta contro di me e il principe, con insulti pesanti e volgari. Mi ha fatto male essere descritta come una persona che si è venduta a tutto questo. I leoni da tastiera non considerano che sono una mamma: mio figlio potrebbe leggere quello che scrivono o sentirlo dai compagni. Chi continuerà a insultare in maniera così violenta e ingiusta la mia immagine ne risponderà nelle sedi legali".