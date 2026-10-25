Veronica Peparini parla della partecipazione del marito Andreas Muller al Grande Fratello Vip. "È tostina. Devo dire la verità: è tosta con due bambine e gli altri due figli", afferma la coreografa e insegnante di danza, 55 anni, che ha sposato il ballerino, 30 anni, nel 2025. Nel 2024, la coppia aveva avuto le gemelline Penelope e Ginevra.

"Andreas è una presenza importante in casa, si sente la sua mancanza, ma si tira avanti faticando perché non è una passeggiata", ammette Veronica Peparini, mamma anche di Daniele, 18 anni, e Olivia, di 13 anni, avuti dall'ex marito Fabrizio Prolli.

Anche Andreas Muller ha detto nella Casa di sentire la mancanza delle sue figlie Penelope e Ginevra, di due anni. A questo proposito, Veronica Peparini dice: "Lui si preoccupava già se non le vedeva per due ore, però è anche giusto che si senta libero di fare questa esperienza da solo. Noi ci impegniamo a resistere e cerchiamo di farcela".

Sempre al Grande Fratello Vip, Andreas Muller ha raccontato di essersi allontanato dalla danza. A proposito di questo, Veronica Peparini commenta: "È un peccato. Secondo me è bravissimo, tanto talentuoso. Ha sempre percepito questo distacco, ma negli anni ancora di più. A me dispiace perché in me rimane questa grande passione".