Gabriele Govoni, parla la sua nuova frequentazione Chiara: "Con me non è geloso e ha una maturità che mi ha stupito"

Dopo la fine della relazione con Sara Palumbieri, Gabriele Govoni parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di avere una nuova frequentazione. "Mi sto frequentando con una ragazza che si chiama Chiara con cui mi sto trovando bene. Chi lo sa...".

In un videomessaggio, Chiara parla del loro rapporto: "Ci stiamo conoscendo, è una frequentazione che va avanti più o meno da un mesetto. A oggi non siamo fidanzati perché vogliamo prima conoscerci". Per quanto riguarda la gelosia di Gabriele - che è stata tra i motivi che hanno portato alla partecipazione di Sara e Gabriele a Temptation Island e, poi, alla loro rottura -, Chiara dice: "A Temptation Island mi è sembrato un ragazzo estremamente geloso, conoscendolo, nella realtà, è una persona che, a oggi, con me non è gelosa, mi lascia i miei spazi: esco con le mie amiche, lavoro tranquillamente, anzi lui è molto presente nella mia vita, si preoccupa di tutto. Sta crescendo molto, cioè ha una maturità, rispetto a quello che io ho potuto vedere nel programma, che mi ha stupito, cioè non mi aspettavo un Gabriele così".



"Sto vivendo questa relazione con molta serenità, con molta tranquillità, vediamo come andranno le cose, se ci sarà un futuro oppure no. Spero e mi auguro di sì perché mi trovo molto bene con Gabriele", conclude Chiara. Riguardo alla gelosia e al suo atteggiamento diverso nel rapporto con Chiara rispetto a Sara, Gabriele Govoni risponde: "Credo che una persona un po' ti porti a diventare un'altra persona. Non penso di essere totalmente sbagliato". Gabriele ha affermato infatti di sospettare che Sara in passato l'abbia tradito: "Credo che mi abbia tradito. In sette anni ci sono state tante volte in cui ho avuto dei dubbi e molti di questi dubbi sono rimasti senza risposta".