Levante: "Mi è stata diagnosticata una depressione infantile mai curata che mi trascino da tempo"

Levante parla a Verissimo della depressione infantile, che le è stata diagnosticata da adulta. "Soffro di depressione da quando ero bambina. È una consapevolezza che ho raggiunto di recente. Ho intrapreso la terapia intorno ai 34 anni e mi è stata diagnosticata la depressione infantile mai curata che mi trascino da tempo", spiega la cantante, 39 anni, che all'età di 9 anni ha perso il padre.

Per quanto riguarda il suo percorso di cure, Levante aggiunge: "Questa depressione c'è, piano piano la sto arginando. Conoscendomi meglio, riesco a comprendere i miei limiti e a non andare oltre, non valicarli per non avere delle reazioni ingestibili, che non sono propriamente me".

Sempre accanto a lei il compagno Pietro Palumbo, con cui ha avuto nel 2022 la figlia Alma Futura: "Pietro è molto equilibrato. Ha ricevuto tanto amore, per quanto in ogni famiglia ci siano alti e bassi. Ha una vita molto più serena della mia, per cui è anche sereno e mi trasmette molta serenità".