Erdal Ozyağcılar presenta la figlia Zeynep: "È il mio orgoglio"

Erdal Ozyağcılar presenta a Verissimo la figlia Zeynep, avuta con la moglie Guzin, con cui è sposato da 55 anni e con cui ha avuto anche il figlio Emrah. "È il mio orgoglio, la amo immensamente. Zeynep è una mia collega, è un'attrice dal talento immenso", afferma l'attore turco, 78 anni, che interpreta Hasan Ali in Forbidden Fruit.



Parlando di Erdal Ozyağcılar come papà, Zeynep, 41 anni, dice: "La sua grandezza come attore la conoscono tutti, io stessa, da spettatrice, lo adoro. Quello che ha più valore in assoluto è il suo valore come uomo e come padre. Credo che la gente a casa lo ami tanto proprio perché percepisce l'anima splendida che ha nella vita reale. Non è solo una questione di recitazione, quella puoi farla se hai talento, ma la bellezza interiore non è da tutti e non c'è scuola o corso che possono insegnarla".