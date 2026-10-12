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Recap12 ottobre 2026

Gli highlights di Verissimo del 10 e dell'11 ottobre

I momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 10 e domenica 11 ottobre
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Dalla storia d'amore di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli ai difficili rapporti di Cristel e Romina Carrisi con il papà Al Bano: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 10 e domenica 11 ottobre.

Gülenay Kalkan ha ricordato il marito Tarik Unluoglu, scomparso nel 2019. "Dopo la sua morte ho sofferto di depressione. Eravamo veramente innamorati e lo sono ancora", ha detto l’attrice turca, che nella serie Forbidden Fruit interpreta il personaggio di Feride.

Cristian Mascolino ha presentato a Verissimo la nuova fidanzata Nicole conosciuta a Temptation Island: "Abbiamo voluto tenere questa storia riservata per proteggere il nostro momento". Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno svelato il sesso del figlio che aspettano.

Evelina Sgarbi ha parlato delle condizioni di salute di suo padre Vittorio, ricoverato in terapia intensiva. A Verissimo la testimonianza di Sofia Donadio e Francesca Nota sopravvissute al rogo di Crans-Montana.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 10 e domenica 11 ottobre.

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