Dalla storia d'amore di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli ai difficili rapporti di Cristel e Romina Carrisi con il papà Al Bano: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 10 e domenica 11 ottobre.
Gülenay Kalkan ha ricordato il marito Tarik Unluoglu, scomparso nel 2019. "Dopo la sua morte ho sofferto di depressione. Eravamo veramente innamorati e lo sono ancora", ha detto l’attrice turca, che nella serie Forbidden Fruit interpreta il personaggio di Feride.
Cristian Mascolino ha presentato a Verissimo la nuova fidanzata Nicole conosciuta a Temptation Island: "Abbiamo voluto tenere questa storia riservata per proteggere il nostro momento". Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno svelato il sesso del figlio che aspettano.
Evelina Sgarbi ha parlato delle condizioni di salute di suo padre Vittorio, ricoverato in terapia intensiva. A Verissimo la testimonianza di Sofia Donadio e Francesca Nota sopravvissute al rogo di Crans-Montana.
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 10 e domenica 11 ottobre.